Жуков: фильм BBC о российских болельщиках сняли специально в преддверии ЧМ-2018

Первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о фильме британского телеканала BBC о российских болельщиках. 16 февраля телеканал показал фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года.
«Думаю, что фильм BBC сняли специально в преддверии чемпионата мира. Это неправильно. Как быть? В последнее время в России прошло много международных соревнований, в том числе Лига чемпионов. Было много фанатов, в том числе британских. Никаких проблем с болельщиками не было. Думаю, на это и надо ориентироваться. Все турниры в России проходят на самом высоком уровне, а особенно в плане безопасности. Так что не стоит волноваться», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.