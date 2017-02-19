Карпин считает, что англичанам не стоит бояться российских фанатов на ЧМ-2018

Известный специалист Валерий Карпин поделился мнением о секрете успеха сборной России на Кубке Легенд, в финале которого он сегодня принял участие в разгроме сборной Германии (8:2), а также о фильме британского телеканала BBC о российских болельщиках.
«Секрет наших побед из года в год? Это родные стены, подготовка и желание. Многие играют и после завершения карьеры, поэтому и находятся в хорошей форме.
Что касается того, стоит ли англичанам бояться наших болельщиков, вы сегодня сами всё видели. Замечательная, семейная атмосфера. А фильм этот я даже не смотрел», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
16 февраля телеканал BBC показал фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года.