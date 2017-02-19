Альфонсо Перес: Гвардиоле нужно было уйти из сборной Испании, как и сейчас Пике

Бывший нападающий сборной Испании и «Реала» Альфонсо Перес выразил мнение, что защитник «Барселоны» Херард Пике не должен играть за сборную Испании из-за своих политических убеждений. По мнению Переса, таким же образом должен был поступить в своё время и нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«Раз Гвардиола позиционирует себя как истинный каталонец, то ему нужно было покинуть сборную Испании в своё время и не выступать в её составе. Я не против каталонцев. Мой сын родился в Барселоне, а если бы я был радикально настроенным, это произошло бы в Мадриде или Севилье. Я против каталонцев, которые выступают за независимость.
Про Пике можно сказать то же самое, что и про Гвардиолу. Он выступает за сборную, а при удобном случае говорит о независимости Каталонии», — приводит слова Переса Marca.