Георгиев: татуировки — это грешное дело, и теперь я это понимаю

«В татуировках вообще никакой логики нет. Если бы сейчас я мог вернуться в своё 15-летие, то ни за что не сделал бы себе тату. Это грешное дело, и теперь я это понимаю. Тело дано человеку богом чистым, а рисунки на нём — это грязь. Буду ли сводить? Я уже давно поинтересовался, возможно ли это. Нет, не получится ничего. Шрамы останутся, а рисунков на мне так много, что свести их полностью не выйдет уже», — поведал 35-летний болгарин, который также рассказал, что периодически уходит в монастырь.
«Да, сейчас в отпуске опять уходил. В Коколянский ухожу. В Рыльский. Это не просто очищение, но и общение с прекрасными друзьями — батюшками, патриархом, владыкой. Исповедуюсь. Причащаюсь. Живу в монастыре, как все остальные», — рассказал Георгиев в интервью изданию «Спорт день за днём».
«Я очень грешный человек. Многие шутят: не согрешишь — не покаешься. Я так себя и успокаивал раньше, не скрою. После покаяния и причащения очищаешься. Но если, выходя за пределы храма, снова повторяешь ошибку, то становишься грешным вдвойне. Я этого не хочу — ошибки повторять и грехи совершать. Очень стараюсь», — признался футболист.
Благой Георгиев