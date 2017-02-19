Баджо провёл свой 50-й день рождения с жертвами землетрясения в Аматриче

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо, которому 18 февраля исполнилось 50 лет, провёл свой день рождения с жертвами землетрясения в Аматриче.
Город Аматриче в центре Италии сильно пострадал от землетрясения, произошедшего в августе прошлого года.
Баджо и его семья посетили палаточный лагерь для тех, кто остался без крова в результате стихийного бедствия.
Обладатель «Золотого мяча» 1993 года провёл день с местными жителями, пообедав с ними и волонтёрами, а затем играл с детьми.
«Это был мой лучший день рождения и, конечно, один из самых наполненных смыслом», – приводит слова Баджо Football Italia со ссылкой на TMW Radio.