«Андерлехт» разгромил «Остенде» перед ответным матчем с «Зенитом» в ЛЕ

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии «Остенде» принимал на своём поле «Андерлехт», который является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Софьян Ханни, Лукаш Теодорчик, а дублем отметился Юри Тилеманс. За «Остенде» отличился Нани Димата, реализовавший пенальти.
«Андерлехт» (55 очков) делит первое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии с «Брюгге». «Остенде» (45) находится на четвёртой строчке.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» на своём поле обыграл «Зенит» со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт в России 23 февраля.