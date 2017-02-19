Эррера: все в «МЮ» хотят снова выиграть Кубок Англии на «Уэмбли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал выездную победу над «Блэкберн Роверс» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии, отметив, что команда намерена защитить титул в этом сезоне.
«Соперники из низших лиг в Кубке Англии во время матчей отдают на поле все силы. Но «МЮ» может быть доволен своим отношением к делу, потому что мы серьёзно относимся к матчам этого турнира, будучи его действующим победителем. Мы все хотим снова выиграть Кубок Англии на «Уэмбли». Сегодня не все самые важные игроки команды были на поле, но мы добились победы», — цитирует Эрреру BBC Sport.