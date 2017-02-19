Спаллетти посвятил разгром «Торино» травмированному Флоренци

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти посвятил победу над «Торино» (4:1) в домашнем матче 25-го тура Серии А полузащитнику Алессандро Флоренци, получившему серьёзную травму.
«Наши игроки здорово проявили себя. После 4:0 в матче Лиги Европы с „Вильярреалом“ был риск плохо начать встречу и дать сопернику фору. Но вместо этого мы с первых же минут взялись за дело и быстро повели со счётом 2:0. Откровенно говоря, мы могли бы забить и больше четырёх мячей.
Хочу посвятить эту победу Флоренци. Мы все его очень поддерживаем», — сказал Спаллетти в эфире Mediaset Premium.