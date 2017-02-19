Венгер: если часто думать о прошлом, можно забыть подготовиться к будущему

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Англии с «Саттон Юнайтед» (20 февраля). Ранее на этой неделе «канониры» проиграли «Баварии» в Лиге чемпионов со счётом 1:5.
«Когда мы слишком подробно останавливаемся на прошлом, то часто забываем подготовиться к будущему. В жизни такое бывает. Часть успешной жизни заключается и в том, чтобы иметь дело с разочарованиями. Надо сосредоточиться на 100 процентов на том, что ждёт вас впереди, и доказать, что вы способны с этим справиться.
Когда терпишь чувствительное поражение, не нужно обвинять отдельных игроков — это неверно. Сейчас важно не искать виноватых, а объединиться и проявить характер», — цитирует Венгера Sky Sports.