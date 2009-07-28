"Томь" заключила спонсорское соглашение с "Роснефтью"
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Генеральный директор «Томи» Юрий Степанов заявил, что сибирский клуб подписал первый контракт с одним из новых спонсоров.
«Первое официальное спонсорское соглашение заключено с „Роснефтью“. В среду возможно подписание аналогичного договора с НК „Альянс“. Проведены предварительные переговоры с энергетическим холдингом МРСК. Также мы обратились с соответствующими предложениями еще к четырём крупным компаниям. Есть надежда, что все формальности утрясём уже на этой неделе. Возможно, после этого определимся, кто станет титульным спонсором клуба и его президентом, должность которого на данный момент вакантна», — цитирует гендиректора «Спорт-экспресс».
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