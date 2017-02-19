Наставник «Саттона»: «Арсенал» прибьёт нас в Кубке Англии, если сыграет основой

Главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досвел поделился ожиданиями от домашнего матча с «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка Англии, который состоится 20 февраля.
«Если «Арсенал» выйдет в том же составе, что и в матче с «Саутгемптоном» (5:0) на прошлой стадии турнира, то он нас прибьёт. Если увидите в составе Озила или Санчеса, значит, наши шансы равны нулю. А если будет другой состав, то наши шансы на успех будут равняться одному или двум процентам. Нашим единственным шансом был бы тот случай, если бы Венгер выставил на матч молодёжную команду «Арсенала».
Если бы мы добились ничьей, то смогли бы поехать на переигровку на «Эмирэйтс Стэдиум». Это был бы наш крупнейший успех в Кубке. Счёт 0:0 был бы самым удачным для наших игроков. Думаю, у меня полкоманды болеет за «Арсенал», поэтому поездка в Лондон независимо от результата стала бы для них отличной возможностью провести хороший день», — цитирует Досвела Sky Sports.