Нойер: поведение вратаря «Герты» после гола «Баварии» — не пример для подражания

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии осудил поведение голкипера берлинцев Руне Ярстейна. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счёт на 96-й минуте, хотя судья добавил ко второму тайму лишь пять минут. Разозленный Ярстейн пнул мяч и попал в одного из игроков мюнхенцев, праздновавших гол.
«Пнуть мяч в игрока соперника, празднующего гол, — это неправильно. Даже если ты очень расстроен. Речь идет о принципах честной игры и уважении. Это не лучший пример для подражания. Стадион был заполнен, многие зрители наблюдали за игрой по телевизору. Все эти люди могли увидеть данный поступок», — цитирует Нойера сайт Немецкого футбольного союза.