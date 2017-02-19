Спортдиректор «Милана»: возможно, до конца эры Берлускони осталась пара недель

Спортивный директор «Милана» Рокко Майорино прокомментировал информацию о том, что владелец команды Сильвио Берлускони в ближайшее время полностью продаст клуб китайским инвесторам.
«Верна ли информация о том, что 3 марта будет официально объявлено о продаже клуба китайцам? Если сделка состоится, то до конца эры Берлускони в «Милане» остаётся всего пара недель. Это очень эмоциональная ситуация. Я проработал в этом клубе 12 лет, поэтому знаю, о чём говорю», — приводит слова Майорино Mediaset Premium.
Берлускони купил «Милан» в феврале 1986 года. За период его правления клуб вышел из Серии B и стал одним из самых успешных в Италии. Под его руководством клуб восемь раз становился чемпионом страны и пять раз победителем Лиги чемпионов.