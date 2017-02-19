Наставник «Линкольна»: надеюсь, что «Саттон» сможет выбить «Арсенал» из КА

Главный тренер «Линкольн Сити» Дэнни Коули поделился впечатлениями от жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии. Его команде в следующем раунде предстоит сыграть с победителем пары «Саттон Юнайтед» — «Арсенал».
«Считаю, что жребий для нас удачный. Я искренне надеюсь, что «Саттон» сможет выбить «Арсенал» из Кубка. Это было великолепно для всего футбола за пределами четырёх английских дивизионов. Желаем «Саттону» всего наилучшего. Если они не выиграют, тогда сыграем против «Арсенала» Арсена Венгера на «Эмирэйтс», что тоже хорошо. В Кубке Англии всё возможно. Это футбол», — цитирует Коули Sky Sports.
В матче 1/8 финала Кубка Англии подопечные Дэнни Коули на выезде обыграл «Бёрнли» (1:0). Таким образом, «Линкольн Сити» стал первым с 1914 года клубом не из топ-4 дивизионов английского футбола, вышедшим в 1/4 финала Кубка Англии. В сезоне-1913/14 четвертьфинала старейшего футбольного турнира на планете достиг «Куинз Парк Рейнджерс».