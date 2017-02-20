Кирьяков: китайцы – обалденные люди, любят застолья и тосты, всё как у русских

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, с 2001 по 2003 год игравший в Китае, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым рассказал о менталитете жителей Поднебесной.
«Как они относятся к европейцам? В крупных городах нет проблем, а вот в глубинках, бывало, смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты, иногда даже потрогать хотели.
А вообще, китайцы – обалденные люди: гостеприимные, любят застолья и тосты — всё как у русских. На самом деле мы очень похожи. Меня часто приглашали домой и очень старались, чтобы гость был доволен. Я сдружился со многими ребятами из команды. Доходило даже до того, что после матчей я подъезжал на своей машине к китайскому корпусу и тайком забирал в город – развеяться. Мы специально разрабатывали план и выезжали с чёрного входа. Было видно, что китайцы очень загружены этой «армейской» дисциплиной. Я им объяснял, что жизнь – это не только футбол, должно быть время и для развлечений», — сказал Кирьяков.
Полную версию интервью с Кирьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.