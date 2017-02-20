Вайнцирль: «Шальке» наиграл на победу, но упустил 3-4 стопроцентных шанса

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями от выездного матча 21-го тура Бундеслиги с «Кёльном» (1:1).
«Сегодня моя команда продемонстрировала хорошее движение, несмотря на то что ещё три дня назад мы играли в Салониках в Лиге Европы. Мы грамотно действовали в обороне, но всё-таки один раз упустили Антони Модеста — и он сравнял счёт. По-моему, он находился в небольшом офсайде. Но не хочу предъявлять претензии арбитру.
Ранний гол пошёл нам на пользу. У нас были моменты, чтобы удвоить преимущество. К примеру, попадание в штангу Леона Горецки. Во втором тайме мы наиграли на победу и имели 3 или 4 стопроцентных шанса забить. Однако нам не хватило удачи. Мы были ближе к победе», — цитирует Вайнцирля сайт «Шальке».