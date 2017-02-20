Деулофеу: насмешки над Баккой несправедливы, он усердно работает

Нападающий «Милана» Херард Деулофеу прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 25-го тура Серии А, а также поведение болельщиков, освиставших его партнёра по команде Карлоса Бакку
«Я очень рад. Это был сложный матч, но мы получили преимущество в первом тайме и хорошо защищались во втором. Рутинная работа принесла плоды, поэтому мы должны продолжать тренироваться изо дня в день. Мы знали, насколько сильна „Фиорентина“, но показали свою самоотверженность.
Что касается насмешек над Баккой, то они несправедливы, ведь Карлос усердно работает и сегодня немало прессинговал защиту соперников»,- сказал испанец в эфире Mediaset Premium.
Бакка за 21 матч Серии А забил 8 голов, но не поражал ворота соперников на протяжении пяти последних игр.