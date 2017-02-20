Моуринью: с самого начала знал, что Ибрагимович будет важным игроком для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что с самого начала сезона был уверен в бомбардирских способностях шведского форварда команды Златана Ибрагимовича. В последних четырёх матчах во всех турнирах Ибрагимович забил пять голов, всего в его активе 24 мяча в текущем сезоне.
«Я не считаю, сколько голов забил Ибрагимович. Но я с самого начала знал, что он будет очень важным игроком для нас. Я знал это наверняка. Голом больше, голом меньше, но я понимал, что это вложение будет ценным для „МЮ“», — приводит слова Моуринью FourFourTwo.
Ибрагимович перешёл в «МЮ» летом 2016 года на правах свободного агента из «ПСЖ».