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Моуринью: с самого начала знал, что Ибрагимович будет важным игроком для «МЮ»

20 февраля 2017, понедельник. 05:26. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что с самого начала сезона был уверен в бомбардирских способностях шведского форварда команды Златана Ибрагимовича. В последних четырёх матчах во всех турнирах Ибрагимович забил пять голов, всего в его активе 24 мяча в текущем сезоне.

«Я не считаю, сколько голов забил Ибрагимович. Но я с самого начала знал, что он будет очень важным игроком для нас. Я знал это наверняка. Голом больше, голом меньше, но я понимал, что это вложение будет ценным для „МЮ“», — приводит слова Моуринью FourFourTwo.

Ибрагимович перешёл в «МЮ» летом 2016 года на правах свободного агента из «ПСЖ».
Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
20 февраля 2017, понедельник
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