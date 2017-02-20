Мантовани: Неймар перевернулся так, будто его убили, но пенальти там не было

Защитник «Леганеса» Мартин Мантовани прокомментировал действия форварда «Барселоны» Неймара в матче 23-го тура чемпионата Испании между этими командами. Каталонцы одержали нелёгкую победу со счётом 2:1. Победный гол был забит нападающим Лионелем Месси с пенальти на 90-й минуте игры. До этого судья зафиксировал фол Мантовани против Неймара.
«Мне сказали, что Неймар перевернулся так, будто его убили. Для меня там не было пенальти. Я старался помешать ему, и он сам натолкнулся на меня. Говорят, что он действовал в том эпизоде достаточно удачно, а решение за арбитром. Однако я считаю, что пенальти там не было», — цитирует Мантовани Marca.