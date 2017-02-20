П. Соуза: во втором тайме «Фиорентина» зажала «Милан» на его половине

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза подвёл итоги матча 25-го тура итальянской Серии А с «Миланом». Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Моя команда старалась играть в футбол. Парни давили, бежали вперёд, создавали моменты, но им немного не повезло. У нас было много шансов, но мы не смогли забить.
Во втором тайме „Фиорентина“ зажала „Милан“ на его половине, стараясь сравнять счёт. Мы превосходили соперника, который находится в хорошей форме, играя на его поле после тяжёлого матча Лиги Европы с „Боруссией“ из Мёнхенгладбаха», — приводит слова Соузы Football Italia.