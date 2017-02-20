Фёллер не согласен с наставником «Герты» в том, что судьи помогают «Баварии»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер не разделяет точку зрения главного тренера берлинской «Герты» Паля Дардаи относительно того, что судьи в чемпионате Германии помогают мюнхенской «Баварии». Дардаи высказал эту мысль после домашнего матча 21-го тура Бундеслиги с «Баварией». Хозяева поля вели на протяжении всей игры со счётом 1:0, однако мюнхенцы поразили их ворота на 96-й минуте и вырвали ничью. Сам Дардаи считает, что игра продлилась 98 минут.
«В Бундеслиге судьи не помогают «Баварии» и не существует бонуса для неё. У арбитра есть полное право добавлять минуты к основному времени. Четыре или пять минут компенсированного времени – нечто непривычное в Германии, однако в Англии и Италии это привычная практика. И не следует на последних секундах фолить», — цитирует Фёллера Bild.