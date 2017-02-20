«Кубань» — «Зенит-2»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 11:15

20 февраля на Кипре пройдут первые четыре матча плей-офф Кубка ФНЛ — 2017. Очередной игровой день откроют «Кубань» и «Зенит-2». Кроме того, сегодня пройдут игры «Шинник» — «Спартак-Нальчик», «Тамбов» — «Урал» и «Чертаново» — «Енисей». Прямые интернет-трансляции доступны на нашем сайте.
Видеотрансляция матча между «Кубанью» и «Зенитом-2» начнётся в 11:15 по московскому времени на этой странице. На групповом этапе краснодарцы заняли последнее место в группе А, а команда из Санкт-Петербурга замкнула квартет В.