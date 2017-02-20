Ватцке не исключает досрочное продление контракта с Тухелем

Руководство дортмундской «Боруссии» может продлить контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщил исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
«Естественно, досрочная пролонгация соглашения с Тухелем возможна. Должен заметить, что наши цели на всех турнирах всё ещё в силе. Поэтому я не могу сказать, что у нас что-то идёт не так», — приводит слова Ватцке Bild.
Тухель возглавил «Боруссию» перед стартом предыдущего сезона и занял с командой 2-е место в чемпионате Германии. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2018 года.