Бартомеу опроверг информацию, что между игроками и Энрике произошёл раскол

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу опроверг информацию СМИ о том, что футболисты команды больше не верят в главного тренера Луиса Энрике, считают его отдельные решения неверными и уверены в том, что по окончании сезона он покинет каталонский клуб.
«Наша команда сплочена, как и все сотрудники клуба. У нас коллектив, имеющий большие стремления. И они сплочены, поскольку дела у нас обстоят неплохо, если не считать поражение от «ПСЖ», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Ранее приводились слова Бартомеу о том, что для клуба приоритетно продление контракта с Луисом Энрике. Действующее соглашение тренера закачивается летом 2017 года, и Бартомеу подчеркнул, что в апреле стороны проведут переговоры.