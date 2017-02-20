Спортивный директор «Барселоны» попросил от болельщиков понимания к А. Гомешу

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес призвал болельщиков команды относиться к полузащитнику Андре Гомешу с уважением и пониманием. Футболист был освистан каталонской инчадой в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», закончившемся нелёгкой победой сине-гранатовых со счётом 2:1.
«Надеюсь, мы увидим Гомеша в его лучшем состоянии. Это футболист, обладающий незаурядными игровыми качествами. Но ему ещё нужно время для того, чтобы адаптироваться к футболу «Барселоны», который отличается от игры других команд», — цитирует Фернандеса Mundo Deportivo.
На минувшей неделе сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях проиграли «ПСЖ» — 0:4. Из-за этого болельщики «Барселоны» по ходу матча с «Леганесом» несколько раз освистывали Гомеша, считая его одним из главных виновников поражения.