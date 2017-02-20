Иньеста: игроки «Барселоны» не потеряли веру в Луиса Энрике

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что он и его партнёры по-прежнему доверяют наставнику команды Луису Энрике, несмотря на критику со стороны прессы и болельщиков. В матче 23-го тура испанской Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» с трудом обыграла «Леганес» — 2:1. На прошлой неделе сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях проиграли «ПСЖ» — 0:4.
«Мы не потеряли веру в себя или в главного тренера. Думаю, это разовая ситуация, через которую нам нужно пройти. Уверен, что мы восстановим наш победный дух. Ещё ничего не потеряно. Мы должны верить, что сможем сделать всё правильно.
Мы не можем постоянно оглядываться назад. Мы должны смотреть вперёд и сражаться. Я не сомневаюсь в этой команде», — приводит слова Иньесты Goal.