Маттеус: есть впечатление, что судьи иногда вздрагивают от присутствия «Баварии»

Бывший футболист миланского «Интера» и «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о том, относятся ли судьи в Бундеслиге со слишком большим пиететом к мюнхенцам. Маттеус высказался после матча 21-го тура национального первенства между берлинской «Гертой» и «Баварией». Наставник «Герты» Паль Дардаи считает, что судьи в чемпионате Германии помогают «Баварии». Дардаи высказал эту мысль после того, как берлинцы вели в этой игре со счётом 1:0, однако «Бавария» забила гол на 96-й минуте и вырвала ничью. Сам Дардаи считает, что игра продлилась 98 минут.
«Есть впечатление, что судьи иногда вздрагивают от присутствия «Баварии». Но это детский сад. Правда, не имеющий отношения к бонусу для «Баварии» со стороны арбитров. Скорее это имеет отношение к классу «Баварии» и воле команды к победе», — цитирует Маттеуса Bild.