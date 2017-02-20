Жена Хамеса: плохо, что в прессе говорят об отношениях мужа с Зиданом

Даниэла Оспина, супруга полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, отметила, что есть вопросы, которые не должны обсуждаться публично. Оспина, в частности, имела в виду взаимоотношения игрока с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом. Испанские СМИ неоднократно писали, что футболист сборной Колумбии не пользуется доверием французского специалиста и готов покинуть «Королевский клуб».
«Это достаточно деликатная тема, которая не должна обсуждаться в СМИ. И плохо, что в прессе говорят об отношениях мужа с Зиданом. Это продаётся, вызывает ожидания у людей. Но дело в том, что каждый тренер должен принимать решения об 11 игроках основного состава. А в случае с наставником «Реала» это нелёгкая задача. Каждый тренер выбирает своих 11 игроков», — сказала Оспина в интервью колумбийскому радио.