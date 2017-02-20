Хеккинг и Вайнцирль относятся с пониманием к жесту Анчелотти в адрес болельщиков

Действия главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии вызвали бурную реакцию. Итальянский специалист показал неприличный жест пальцем болельщикам берлинцев, обосновав свои действия тем, что они в него плевали.
«Все теперь акцентируют внимание на Анчелотти. Очевидно, что с обеих сторон такого быть не должно. Здесь один действует, другой отвечает. Но в таком случае не следует акцентировать большее внимание на том, кто реагирует», — цитирует наставника «Шальке-04» Маркуса Вайнцирля интернет-издание Sport1.
Рулевой мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг в свою очередь сказал: «Я вполне могу понять моего коллегу. Когда в тебя плюют, то это проявление неуважения».