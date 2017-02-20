Хомич продлил контракт с «Амкаром»

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич продлил контракт с красно-чёрными на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый договор рассчитан до конца сезона-2018/19.
Дмитрий Хомич перешёл в «Амкар» в сезоне-2014/15, но с тех пор принял участие лишь в двух матчах.
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал продление контракта с Хомичем.
«Дмитрий заслуживает самых добрых слов и как спортсмен, и как человек. Опытнейший вратарь был вынужден оставаться на скамейке запасных, поскольку выше всяких похвал играл Александр Селихов, и в этот непростой для себя момент Дмитрий проявил себя с наилучшей стороны. Он прекрасно тренировался, всегда поддерживал Александра, и вообще не словами, а ежедневным трудом доказывал, что интересы команды у него на первом месте. Мы всегда знали, что Дмитрий готов стать первым номером „Амкара“, и вот сейчас время Хомича пришло. Мы легко договорились с ним об условиях нового контракта, и немалую роль при этом сыграло то доверие коллектива, которое он чувствует. Думаю, у него были и другие варианты, но наше предложение было подкреплено ещё и особыми человеческими отношениями, которые существуют в „Амкаре“. И на примере Хомича я еще раз убедился, что даже в наше прагматичное время люди это ценят», — сказал Маслов.
«Я продлеваю свой контракт с „Амкаром“ уже в третий раз и вновь делаю это с радостью. Не буду скрывать, я соскучился по игре, и хочу поблагодарить руководство „Амкара“ за оказанное мне доверие. Всегда очень радовался за Сашу Селихова и, как мог, помогал ему, но у меня есть и собственные амбиции. И я очень надеюсь, что мне удастся показать ту игру, которую от меня ждут одноклубники, тренеры и болельщики», — подытожил Хомич.