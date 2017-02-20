Нападающий «Кубани» Житнев из-за травмы пропустит остаток сбора на Кипре

Нападающий «Кубани» Максим Житнев пропустит остаток зарубежного сбора команды, который жёлто-зелёные проводят на Кипре. Причина – травма, полученная игроком в ходе матча с «Чертаново» на Кубке ФНЛ.
«Житнев получил повреждение в ходе встречи Кубка ФНЛ с командой «Чертаново». После первоначальной диагностики в медицинском центре Ларнаки было принято решение отправить игрока в Краснодар для углублённого обследования и постановки окончательного диагноза. По его результатам у Максима диагностировано повреждение сухожильной части полуперепончатой мышцы и медиальной головки трёхглавой мышцы правой голени.
До приезда команды игрок будет восстанавливаться в Краснодаре под руководством реабилитолога. Срок возвращения при повреждениях подобного рода составляет около трёх недель», — цитирует руководителя медицинской службы клуба Александра Линского пресс-служба «Кубани».