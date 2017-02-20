Бербатов: моя карьера не завершена

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов отметил, что не собирается завершать карьеру и готов рассмотреть предложения от клубов.
«Моя карьера не завершена. Я стараюсь найти команду и по-прежнему чувствую себя отлично. Я поддерживаю себя в форме. Я хочу ещё немного поиграть. Смотрю на игроков моего возраста типа Скотта Паркера и чувствую, что ещё могу что-то показать», — цитирует Бербатова BBC.
Ранее агент форварда Эмиль Данчев сообщил, что его клиент хотел бы вернуться в Премьер-лигу.