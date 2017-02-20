Акинфеев может вернуться в состав ЦСКА в товарищеском матче с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Сарпсборгом» (3:1), который состоялся в рамках испанского сбора в Кампоаморе, а также рассказал о состоянии здоровья некоторых футболистов. Специалист отметил, что в следующем матче на поле может появиться Игорь Акинфеев, который не играл из-за травмы.
«Не очень хорошо начали игру, причём не первую игру так начинаем. Понятно, нам приходится много тренироваться, много моментов, которые мы оттачиваем. После того как втягиваемся в игру, после того как ритм становится выше, быстрее начинаем работать с мячом, соответственно, начинаем реализовывать те моменты, которые у нас есть. Когда во втором тайме мы забили первый и второй гол, ускорили игру, было приятно смотреть на то, как мы атакуем. Переход в защиту и защита в целом находятся на хорошем уровне.
Не могу сказать, что улучшилась реализация, ведь были более явные моменты, но, по крайней мере, количество созданных моментов стало чуть побольше.
Ранняя замена Оланаре? Он мог бы нам сказать перед игрой, что у него есть дискомфорт, если бы он это сделал, мы бы его не выпускали. Но я думаю, что ничего страшного не произошло.
Возвращение Витиньо и Тошича? Мы уже недалеки от возобновления чемпионата. Чем больше людей в строю, тем лучше. В следующем матче может сыграть уже Игорь Акинфеев», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Следующий матч «армейцы» в Кампоаморе проведут 22 февраля с «Уфой».