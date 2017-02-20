Лёв: каждый знает, что Мюллер обладает голевым чутьём

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не очень обеспокоен голевой «засухой» нападающего национальной команды и мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера. У футболиста сбился прицел: по итогам 21 тура Бундеслиги Мюллер принял участие в 18 матчах и отметился лишь 1 голом, а также 6 результативными передачами.
«В этом сезоне дела у Мюллера складываются не так, как хотелось бы. Но каждый знает, что Томас обладает голевым чутьём», — приводит слова Лёва tz.
Ранее сам Мюллер признавался, что недостаток голов вызывает у него разочарование.