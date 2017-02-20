Четвертьфинал Кубка России «Урал» — «Краснодар» будет судить Левников

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала Кубка России сезона 2016/17. Как сообщает официальный сайт РФС, встречу между «Уралом» и «Краснодаром» обслужит арбитр Кирилл Левников.
28 февраля (вторник)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
1 марта (среда)
«Локомотив» – «Тосно»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Уфа» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Рубин» – «Сибирь»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).