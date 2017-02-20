Агент: Отаменди счастлив в «Манчестер Сити», но кому не хочется играть в «Реале»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Николасу Отаменди. Об этом сообщил агент аргентинского футболиста Мартин Сендоа.
«Отаменди похож манерой игры на Пепе, который по окончании сезона покинет «Реал». Этот клуб следит за ним с тех пор, как он играл за «Валенсию». То же самое нужно сказать о «Барселоне». Тогда дело не дошло до дальнейшего развития. Нико счастлив в «Манчестер Сити», но кому не хочется играть в «Реале»?» — сказал Сендоа в интервью Radio Continental
По итогам 25 туров АПЛ Отаменди сыграл в 20 матчах, отметившись одним голевым пасом.