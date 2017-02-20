Концессионное соглашение по «Крестовскому» планируется заключить до 1 августа

Власти Санкт-Петербурга планируют заключить концессионное соглашение с «Зенитом» на управление стадионом «Крестовский» к 1 августа 2017 года. Об этом сегодня сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
«Сейчас активно работаем над концессионным соглашением, у нас стоит дата 1 августа. В настоящее время получили условия от клуба, направили ряд замечаний. К 15 марта получим финансовую модель, а к 15 апреля ждём частную концессионную инициативу, чтобы утвердить и подписать соглашение», — цитирует Бабюк «Интерфакс».
По словам Бабюк, власти города обсуждают с «Зенитом» состав работ в рамках подготовки к эксплуатации, объём затрат на эксплуатацию, размер дохода от мероприятий, процесс и сроки будущего капремонта.