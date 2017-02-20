Акинфеев: в Китай не поехал бы ни за какие деньги

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, комментируя решение некоторых футболистов продолжить карьеру в Китае, признался, что отклонил бы любое предложение из китайского чемпионата.
«Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось», — цитирует Акинфеева Bobsoccer.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА, в первой команде которого дебютировал в 2003 году. Действующий контракт с «армейцами» истекает летом 2019 года.