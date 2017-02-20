Кавани не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не может договориться с руководством о продлении контракта, информирует Le Parisien.
По информации издания, переговоры продолжаются, но стороны не могут расставить все точки над i. В частности, представителей Кавани не устраивают некоторые бонусы, которые прописаны в контракте.
В начале января сообщалось, что уругваец договорился о новом контракте, который будет рассчитан до 2020 года. При этом отмечалось, что 30-летний форвард должен стать самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ».
Действующий договор Кавани с «ПСЖ» истекает летом 2018 года.