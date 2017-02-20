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Кавани не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта

20 февраля 2017, понедельник. 13:29. Футбол
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не может договориться с руководством о продлении контракта, информирует Le Parisien.

По информации издания, переговоры продолжаются, но стороны не могут расставить все точки над i. В частности, представителей Кавани не устраивают некоторые бонусы, которые прописаны в контракте.

В начале января сообщалось, что уругваец договорился о новом контракте, который будет рассчитан до 2020 года. При этом отмечалось, что 30-летний форвард должен стать самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ».

Действующий договор Кавани с «ПСЖ» истекает летом 2018 года.
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
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ПСЖ Эдинсон Кавани
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20 февраля 2017, понедельник
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