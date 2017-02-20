Видео: «Барселона» — «Леганес» — 2:1, дубль Месси

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леганес», состоявшегося 19 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершившегося победой сине-гранатовых со счётом 2:1.
«Барселона» вышла вперёд уже на 4-й минуте: Лионель Месси отличился с передачи Луиса Суареса. На 71-й минуте «Леганесу» удалось отыграться: точный удар удался Унаи Лопесу. Вырвать победу «Барселона» сумела в концовке игры: Месси реализовал пенальти, заработанный Неймаром.
Видео доступно на официальном канале Ла Лиги.