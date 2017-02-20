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175 лет назад
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Натхо вернулся в общую группу ЦСКА
20 февраля 2017, понедельник. 14:21.
Футбол
Полузащитник московского ЦСКА
Бибрас Натхо
восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил официальный «Твиттер» столичной команды.
Игрок сборной Израиля впервые работает в общей группе на зимних сборах.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть
здесь
Источник:
Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере"
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Новости. Футбол
20 февраля 2017, понедельник
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