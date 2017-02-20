«Рубин» обыграл «Соннам» на испанском сборе

Казанский «Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ в Испании. 20 февраля подопечные Хави Грасии провели контрольный поединок против южнокорейского клуба «Соннам».
На перерыв команды ушли, голами не порадовав. Во втором тайме ситуация изменилась. На 55-й минуте Максим Канунников вывел «Рубин» вперёд – 1:0. Минимальный счёт сохранялся вплоть до 90-й минуты, когда Денис Ткачук отправил второй мяч в сетку ворот «Соннама» — 2:0.
Следующий матч «Рубин» проведёт 21 февраля против «Сарпсборга 08».
Рубин – Соннам — 2:0
Голы: Канунников, 55 (1:0); Ткачук, 90 (2:0).
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Устинов, Цакташ, Камболов, Ахметов (Жемалетдинов, 79), Ткачук, Карадениз, Канунников.