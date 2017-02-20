Отаменди: Фалькао — один из лучших нападающих и особенно опасен в штрафной

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» выразил мнение, что одна из главных задач защитников его команды — остановить форварда монегасков Радамеля Фалькао. Первая встреча пройдёт 21 февраля в Англии.
«Когда играешь на своём поле, особенно важно добиться победы и не пропустить голы противника. У «Монако» сильный состав, много хороших игроков, которые могут быть опасны для нас. Фалькао — один из лучших нападающих и особенно опасен в штрафной. Мы играли вместе в «Порту», мы также были противниками в матчах Аргентины и Колумбии.
Все клубы тщательно готовятся к матчам Лиги чемпионов, «Монако» не исключение. Как бы сильна ни была их команда, наша задача – подготовиться к матчу 1/8 финала и сыграть как можно лучше», — цитирует Отаменди официальный сайт «горожан».