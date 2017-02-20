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«Томь» на последних минутах ушла от поражения в матче с кутаисским «Динамо»

20 февраля 2017, понедельник. 17:19. Футбол
«Томь» в рамках учебно-тренировочного сбора, который проходит в Турции, провела контрольный поединок против кутаисского «Динамо». Все голы команды забили после перерыва.

Счёт в матче на 64-й минуте открыл Георгий Кимадзе, который мощно пробил в дальний угол с линии штрафной площади– 1:0. Уйти от поражения томичи смогли на 87-й минуте. Павел Голышев на замахе убрал соперника и отправил мяч в сетку ворот – 1:1.

Следующий матч в Турции «Томь» проведёт 23 февраля против «Жетысу».

Томь – Динамо Кутаиси 1:1 (0:0)
Голы: Кимадзе, 64 (0:1); Голышев, 87 (1:1).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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20 февраля 2017, понедельник
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