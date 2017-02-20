Хусаинов: в отряд арбитров попадают не по умению, а по принципу «свой-чужой»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал новость о том, что два арбитра Владимир Москалёв и Андрей Глот не сдали экзамен в рамках турецкого сбора.
«Человек, который выходит на футбольное поле, тем более в Премьер-Лиге, должен знать правила игры, или он не может быть допущен. Моё мнение — если человек не знал правил игры, как он вообще мог там оказаться? Правила футбола доступны любому человеку, который хочет их изучить. Это как буквы – их по-другому никак нельзя писать. Возникает встречный вопрос – как они вообще оказались в этом отряде арбитров до того? Значит, что их не опрашивали. Как говорится, проходи, записывайся и будешь судить. Каким бы вопрос ни был заковыристым, но судья должен знать правила игры. Это как в институте: если студент ходит на занятия, то он знает материал, если не ходит – не знает. Ты просто не ходил на занятия или не изучал этих правил. Я уже устал намекать на эти моменты журналистам, существует коррупционная схема: люди попадают в отряд арбитров не по своему профессиональному умению, а по принципу «свой-чужой».
Конечно, нужно начинать всё с того, чтобы пересдать, а вопрос, допускать ли их дальше, зависит от руководителей судейского общества. Ну не вписывается это ни в какие общечеловеческие нормы. Как можно допускать к полету на космическом корабле, если ты не умеешь им управлять?» — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Таисией Стереховой.