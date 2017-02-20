«Ростов» объявил имя нового генерального директора. Им стал Павел Лощилов.
«В руководстве клуба произошли изменения. Совет директоров ОАО ФК «Ростов» принял решение о назначении Лощилова Павла Геннадьевича генеральным директором клуба. К своей работе он приступит с завтрашнего дня.
Лощилов родился в 1974 году в городе Каменск-Шахтинский, Ростовская область. Образование: высшее (Северо-Кавказская академия государственной службы). Прошёл профессиональную переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Финансы». Кандидат политических наук. Отмечен Почётной грамотой председателя Государственной Думы за профессионализм и успешную деятельность», — информирует сайт «Ростова».