Де Брёйне считает, что «Манчестер Сити» нельзя сравнивать с «МЮ» и «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в преддверии матча с «Монако» (21 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов выразил мнение, что «горожан» нельзя сравнивать с двумя грандами английского футбола — «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
«Нас сравнивают с „МЮ“ и „Ливерпулем“, командами с богатейшей историей, но этого нельзя делать. У нас не было столько же времени, чтобы достичь в Лиге чемпионов того, что достигли они. Они выступали в ней десятилетиями, а мы играем лишь пять-шесть лет. Чтобы „Сити“ считали великой командой, нужно как можно чаще выходить в полуфиналы и финалы турнира», — цитирует Де Брёйне официальный сайт манчестерской команды.
«МЮ» выигрывал Кубок чемпионов три раза, а «Ливерпуль» — пять раз. Лучшим результатом «Сити» в Лиге чемпионов является полуфинал, которого клуб достиг в прошлом сезоне.