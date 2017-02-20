Черчесов на заседании технического комитета РФС рассказал о сборах клубов РФПЛ

Сегодня в Доме футбола состоялось первое заседание технического комитета РФС в обновлённом составе, информирует официальный сайт союза. Обсуждению рабочих вопросов предшествовала церемония награждения и чествования сборной врачей России, которая выиграла чемпионат мира среди врачей в 2016 году.
В заседании под председательством первого вице-президента РФС Никиты Симоняна приняли участие члены комитета, в том числе главный тренер сборной России Станислав Черчесов, его ассистенты Мирослав Ромащенко и Владимир Паников, а также тренер молодёжной сборной Андрей Коновалов и старший тренер юношеской сборной (игроки 1999 года) Михаил Галактионов.
Черчесов поделился информацией о просмотре кандидатов в национальную команду во время сборов клубов РФПЛ в рамках подготовки ко второй части сезона. Главный тренер сборной России побывал в ОАЭ, Турции, Испании и Бельгии, где просматривал контрольные матчи, а также общался с тренерами и игроками российских клубов. Черчесов отметил, что методы подготовки к сезону в каждом клубе отличаются, но только чемпионат страны даст ответ на вопрос, какой из них наиболее эффективен.