«Крылья» выиграли у «Тосно», Зуев забил в первом матче после ухода из «Спартака»

«Крылья Советов» выиграли у «Тосно», выступающего в ФНЛ, в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 4:2.
На 12-й минуте Сергей Корниленко открыл счёт. В дебюте второго тайма Корниленко оформил дубль. На 55-й минуте арендованный у «Спартака» Александр Зуев, проводивший дебютный матч за самарцев, забил третий мяч. На исходе часа игры Дмитрий Ятченко реализовал пенальти.
На 66-й минуте Рустем Мухаметшин отыграл один гол, на 84-й минуте забил Александр Кутьин.
«Крылья Советов» (стартовый состав): Лория, Зотов, Надсон, Родич, Гаджибеков, Ятченко, Мияилович, Башкиров, Паскуато, Зуев, Корниленко.
Контрольный матч
«Крылья Советов» — «Тосно» — 4:2.
Голы: Корниленко (2), Зуев, Ятченко (пен) — Мухаметшин, Кутьин.