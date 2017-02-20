Жуан Жесус: Джеко — самый физически сильный нападающий чемпионата Италии

Защитник «Ромы» Жуан Жесус назвал форварда римлян Эдина Джеко самым физически сильным игроком в итальянской Серии А на своей позиции.
«Я постоянно смотрю видеонарезки с игрой форвардов чемпионата Италии, потому что хочу знать их основные движения и фирменные приёмы. Трудно выделить кого-то одного из всей Серии А, но Кальехон, Белотти, Игуаин и Кандрева очень сильны.
Но я постоянно тренируюсь с самым мощным форвардом Серии А — Эдином Джеко. Он большой, мощный, но при этом очень мобильный», — сказал Жесус в эфире Roma Radio.